Afghanistan: l’aéroport de Kaboul retrouve le calme pour les dernières évacuations

Les milliers d’Afghans rassemblés depuis des jours aux portes de l’aéroport pour prendre place sur un des vols affrétés par les Occidentaux avant le 31 août, date limite pour le retrait des forces étrangères d’Afghanistan et la fin des évacuations, n’étaient plus visibles.

Mais la coopération s’est aussi accentuée entre les Américains et les talibans, qui ont joué un rôle en scellant l’accès à l’aéroport, vers lequel seuls les bus disposant d’une autorisation sont désormais autorisés à s’avancer.

« Nous avons des listes données par les Américains (…) Si votre nom est sur la liste, vous pouvez passer », a expliqué à l’AFP un responsable taliban près du terminal passagers civils de l’aéroport international Hamid Karzai. « Si votre nom n’est pas là, vous ne pouvez pas passer. »

Lire aussi Le fardeau impérial de Joe Biden

Samedi, un journaliste de l’AFP a vu une dizaine de minibus ou bus de taille moyenne décharger des passagers un peu tendus devant la porte principale de l’aéroport.

Il n’était pas possible de déterminer d’où venaient ces bus ni qui les avait affrétés. Les responsables et gardes talibans ne laissaient pas les passagers être interviewés.

Les hommes et femmes étaient séparés et devaient marcher chacun d’un côté différent de la rue. Dans chaque groupe, on pouvait voir des personnes tenant des bébés dans leurs bras ou des enfants par la main, dont certains semblaient oublier la réalité du moment et vivre leur départ comme une aventure.

Chacun était sommé d’abandonner ses bagages et ne devait conserver que ce qui pouvait tenir dans un petit sac en plastique.

« A cause de l’explosion (l’attentat de jeudi), les Américains ne les laisseront rien emmener », a affirmé un responsable taliban. « Nous leur disons de prendre leur argent et leur or dans les poches. S’ils laissent des vêtements, nous les donnerons à d’autres gens. »

Lourdement armés, des combattants talibans circulaient sur les terrains et dans les bâtiments annexes de l’aéroport, alors que des soldats du corps des US marine les observaient depuis le toit du terminal passagers.

Les Américains et autres pays de l’Otan avaient prévu d’évacuer les Afghans ayant travaillé pour eux ces deux dernières décennies.

Mais leurs plans pour une exfiltration ordonnée sont tombés à l’eau en raison de la rapidité de l’avancée militaire des talibans, qui sont rentrés dans Kaboul et ont repris le pouvoir le 15 août, bien plus tôt que ce que les Occidentaux avaient jamais anticipé.