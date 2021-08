Tom De Sutter prévient Anderlecht: «Pas d’Europe? Davantage de pression!»

Les retrouvailles avec l’Europe, que les Anderlechtois attendaient depuis deux saisons, auront donc tourné court. Celles-ci auront duré exactement 360 minutes, le temps de quatre petits matches de qualification face à Laçi et Vitesse Arnhem. Avec, au bout du compte, une élimination sans gloire ce jeudi aux Pays-Bas. Cette saison, comme les deux précédentes, le RSCA officiera donc sur deux tableaux, et non pas trois comme les supporters bruxellois en ont tellement eu l’habitude durant ces dernières décennies.

Une situation que ne connaissait d’ailleurs que trop bien Tom De Sutter, l’ancien attaquant qui a porté le maillot d’Anderlecht entre 2009 et 2013, disputant près d’une trentaine de rencontres européennes. « À notre époque, c’était un désavantage si tu ne jouais pas la coupe d’Europe. Car le noyau était grand et cela permettait de donner du temps de jeu à tout le monde », explique-t-il. « Aujourd’hui, ce que je peux surtout constater, c’est que cette élimination va indéniablement rajouter de la pression aux Mauves en championnat. Car quand tu évolues sur plusieurs tableaux, tu peux diviser cette pression sur les différentes compétitions. Ce qui ne sera donc pas possible cette saison. »