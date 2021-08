Près de 4.000 candidats ont pris part à la deuxième épreuve de l’examen d’entrée de médecine et dentisterie

Près de 4.000 candidats et candidates ont pris part à la seconde épreuve de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles samedi, sur les plus de 4.400 personnes attendues, ce qui représente un taux de participation de 90%, annonce l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) samedi. Le 6 juillet, le taux de participation était de 89%.

Un peu plus de 4.400 personnes étaient attendues. Comme en juillet, la proportion de personnes non-résidentes (52,6%) était plus importante que celle des résidentes (47,4%). Quant au taux de première participation, (25%) il est presque inversé par rapport à la première épreuve (80%).