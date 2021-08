Arnaud Bodart furieux après la nouvelle gifle reçue par le Standard: «C’est vraiment la honte!»

Les hommes de Felice Mazzu étaient tout simplement trop forts pour ceux de Mbaye Leye ce samedi soir. Sur la pelouse du stade Marien, les Bruxellois ont surclassé les Liégeois, dans tous les secteurs de jeu. Bien lancés par une superbe reprise de volée de Casper Nielsen, les Unionistes ont ensuite pu compter sur leur buteur Dante Vanzeir, auteur d’un incroyable triplé.

Du côté liégeois, c’est un nouveau gros coup sur la tête, trois semaines à peine après celle subie face à l’Antwerp. Pour le portier Arnaud Bodart, c’était une nouvelle soirée très compliquée à vivre. Impuissant sur le terrain, le gardien principautaire s’est montré particulièrement remonté en interview d’après-match. « C’est la deuxième fois en très peu de temps, ça commence vraiment à me faire ch… ! Pour un gardien, ça fait beaucoup. Il ne faudrait pas une fois de plus, parce que ce serait la goutte d’eau qui ferait déborder le vase. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? C’est compliqué de parler dans ces moments-là. On n’était pas là sur le terrain, pas là dans les duels, on était nulle part. J’étais tout seul dans mon goal, j’ai essayé de trouver des solutions… On pourra peut-être me reprocher des choses, comme le deuxième but. Mais, quand je dégage, ça revient directement. Quand je joue court, ça revient directement. Quand j’essaye de jouer vite, ça revient directement. À un moment donné, j’ai essayé de prendre mes c… en main et de trouver des solutions. Ça n’a pas marché, malheureusement. À refaire, je devrais peut-être dégager tous les ballons que je touche », s’est exprimé, amer au possible, Arnaud Bodart au micro d’Eleven Sports. Avant de poursuivre, toujours aussi furieux. « Avec le Standard, c’est tout ou rien. Mais, deux fois en six matches, c’est vraiment la honte ! J’ai même envie de dire que c’est indigne du Standard. Dans les moments difficiles, on a tendance à réagir. Sauf que, nous, on retombe à chaque fois. Il va vraiment falloir faire quelque chose, sinon ça va se reproduire à chaque fois… »