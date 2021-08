Mbaye Leye dépité après la défaite du Standard à l’Union: «Rien n’a fonctionné...»

Lorsqu’on lui demande quel était le plan de jeu du Standard, le technicien sénégalais botte en touche : « C’était la même chose que contre Ostende. Il ne faut pas se poser de questions par rapport à ça. C’est un jour où rien n’a fonctionné comme il le fallait. Après le premier but, on a laissé aller. C’est une prestation qui n’est pas digne de ce qu’on a fait depuis le début de saison. »

L’analyse de Mbaye Leye à l’issue de cette lourde défaite du Standard à l’Union a été très simple : « L’Union a fait un super match et nous a été supérieur dans tous les domaines, dans le jeu, la vivacité, l’envie. Nous, nous ne sommes jamais rentrés dans la partie. C’est un match à vite oublier… »

Individuellement, les joueurs du Standard n’ont pas été à la hauteur. « Aujourd’hui, on ne peut pas pointer du doigt l’un ou l’autre joueur, c’est collectivement qu’on a livré un off day. C’est un travail qui va prendre du temps. L’Union joue ensemble depuis très longtemps. Nous, on doit continuer sur le travail que l’on fait… »