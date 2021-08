Etats-Unis: l’ouragan Ida se renforce en catégorie 4 et s’apprête à frapper la Louisiane

« Tout le monde a peur car c’est l’anniversaire de Katrina et les gens n’avaient pas pris ça au sérieux à l’époque », affirme Austin. Eric Suriano, 60 ans, se souvient bien de son côté du passage dévastateur de Katrina : « Ç’a été le cauchemar de ma vie », assène-t-il.

Le président Joe Biden qui a appelé les habitants à se préparer lors d’une allocution télévisée samedi après-midi, a annoncé l’envoi de centaines de spécialistes en intervention d’urgence et la mise en place de réserves d’eau, de nourriture et de générateurs électriques en prévision du cyclone.

Des vents équivalents à ceux d’une tempête tropicale, soit entre 60 et 120 km/h, ont commencé à souffler dès samedi soir sur les côtes de Louisiane, a indiqué le National Weather Service (NWS). Et les rafales pourraient atteindre les 200 km/h dimanche, Ida risquant d’ici là d’être devenu un ouragan « extrêmement dangereux ».

Le sud de la Louisiane pourrait endurer de nouvelles destructions et inondations, avec jusqu’à 50 cm de pluie attendus par endroits.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important aux communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.