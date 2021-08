La presse britannique pas convaincue par Lukaku face à Liverpool: «Un match difficile pour lui»

Chelsea et Liverpool se sont quittés sur un partage (1-1) samedi à Anfield. Un match durant lequel Romelu Lukaku n’a pas pu faire la différence pour les Blues. Havertz a ouvert le score avant l’exclusion de Reece James et une égalisation de Salah.

The Sun : « Il était un peu discret, pour être honnête, mais il n’a pas eu beaucoup de bons ballons non plus. Et c’était encore plus difficile en seconde période quand Chelsea était à dix. Lukaku a donc dû plus travailler dans le secteur défensif que quiconque sur le terrain ».