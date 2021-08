Manuel Neuer nouveau recordman de «clean sheet» dans l’histoire de la Bundesliga

Le gardien de but du Bayern Munich, Manuel Neuer, a préservé ses filets samedi pour la 205e fois, nouveau record en Bundesliga, lors de la rencontre de samedi contre le Hertha Berlin (5-0). Il a réussi cet exploit en 437 rencontres disputées avec Schalke et Munich.

Plus loin, on retrouve Eike Immel (148 clean sheets) et Uli Stein (146). Autre légende dans les buts du Bayern Sepp Maier en a enregistré 137 et pointe au 6e rang de ce classement.