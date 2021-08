Robert Huygens va rester président de l’Union belge, en attendant Paul Van den Bulck

Comme nous le pressentions dans nos éditions de ce samedi, le membre indépendant du CA de l’Union belge Paul Van den Bulck ne se présentera finalement pas à l’élection présidentielle de ce lundi, sa candidature étant réglementairement irrecevable car il est en place depuis trop peu de temps. Et l’avocat de 56 ans ne veut pas tenter un coup de force…

Du coup, la Pro League (4 voix sur 10) et l’aile des amateurs flamands (VV) se sont entendues pour confirmer à la présidence Robert Huygens, actuellement président ad interim depuis la démission de Mehdi Bayat en juin dernier. Mais alors que le mandat est normalement de quatre ans, Huygens ne resterait que deux ans au maximum car il sera alors atteint par la limite d’âge (75 ans). Il se dit même qu’il pourrait renoncer bien avant cela (dans six mois ou un an, afin de laisser la place à Paul Van den Bulck, qui pourrait alors réglementairement se présenter).