Un accident de catamaran fait douze blessés à Ibiza

Il y avait 35 passagers et 12 membres d’équipage à bord, ont indiqué les autorités locales et la compagnie. Un garçon de 10 ans a été blessé et a été transporté par hélicoptère à Majorque jusqu’à l’hôpital universitaire Son Espases de Palma, la capitale de l’île, a rapporté le journal régional Diario d’Ibiza, citant les autorités. Un homme a également été blessé plus sérieusement et 10 autres n’ont subi que des blessures légères.