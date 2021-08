David Goffin entre en lice mardi à l’US Open: «M’accrocher pour signer le meilleur résultat possible»

David Goffin (ATP 30) va tâcher de faire contre mauvaise fortune bon cœur à l’US Open, la dernière levée du Grand Chelem de l’année, qu’il entamera sans repères mardi à New York contre l’Américain Mackenzie McDonald (ATP 60). Le Liégeois, 30 ans, n’a ainsi disputé – et perdu – qu’un seul match depuis la mi-juin, il y a deux semaines au Masters 1000 de Cincinnati, et s’est retiré mardi dernier du tournoi de Winston-Salem en raison de douleurs au genou gauche.

« Les sensations ne sont pas trop mauvaises », a-t-il confié dimanche à Belga depuis Flushing Meadows. « J’ai connu des problèmes à la cheville et au genou ces derniers temps et j’arrive donc ici sans le moindre repère. Maintenant, il s’agit d’un tournoi du Grand Chelem et je vais donc faire le maximum. J’aurais bien aimé jouer à Winston-Salem, mais ce n’était pas possible suite à des douleurs au genou qui sont apparues, peut-être dues à de la compensation suite à ma blessure à la cheville. J’essaie de tout mettre en œuvre avec mon kiné afin d’être prêt pour mon premier tour mardi. C’est donc un peu difficile à l’heure actuelle physiquement, mais je vais m’accrocher et essayer de signer le meilleur résultat possible ».