«C’est un cyclone potentiellement mortel», l’ouragan Ida touche les Etats-Unis

L’ouragan Ida poursuivait dimanche sa course dévastatrice en Louisiane, seize ans jour pour jour après les ravages de Katrina, avec des vents allant jusqu’à 240 km/h qui en font un des épisodes météorologiques les plus puissants des dernières décennies à frapper cette région du sud des Etats-Unis.

A la Nouvelle-Orléans, des rafales de vent s’engouffraient dans des rues désertées, tous les magasins, stations-service et maisons étant barricadés et le quartier français ayant fini par se vider, a constaté l’AFP sur place.

« Ne sortez pas »

« Une fois que l’ouragan sera passé, vous devez pour préparer à rester à l’abri où vous vous trouvez pour au moins 72 heures », a déclaré le gouverneur de l’Etat, John Bel Edwards, lors d’une conférence de presse. Sur CNN le gouverneur a estimé que le coûteux système de digues mis en place après la dévastation de Katrina en 2005 devrait « tenir ».

« Ne sortez pas », ont donc martelé tout le week-end les services météorologiques américains, qui recommandent aux habitants de se réfugier dans une pièce sans fenêtres de leur domicile et de s’y calfeutrer.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.

Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane : plus de 1.800 personnes avaient péri et les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts.