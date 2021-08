Météo: de la pluie et de la fraîcheur pour la semaine de rentrée

Les maxima varieront entre 16 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 20 ou 21 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de nord, le long du littoral, parfois assez fort avec des pointes de 50 km/ h.

Demain matin, la visibilité sera probablement réduite en Ardenne par de la brume, du brouillard et des nuages bas. Après leur dissipation, nuages et éclaircies se partageront le ciel avec un léger risque d’averse. Le temps restera le plus souvent sec. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur nord.

Mercredi, le temps sera généralement très nuageux avec de faibles précipitations par endroits. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est.

Jeudi, le temps sera sec avec des nuages et des éclaircies. Les maxima oscilleront entre 19 et 23 degrés sous un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Vendredi, le temps sera ensoleillé et sec. Les maxima se situeront entre 19 et 23 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est.