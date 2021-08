La WTA publie son dernier classement: Elise Mertens conserve sa 16e place

En tête du classement, Barty devance la Biélorusse Aryna Sabalenka et la Japonaise Naomi Osaka. La Tchèque Karolina Pliskova se classe toujours 4e devant l’Ukrainienne Elina Svitolina qui gagne une place au classement au détriment de l’Américaine Sofia Kenin après sa victoire au tournoi de Chicago. Il s’agit du seul mouvement dans le top 20.

Mertens fera lundi son entrée en lice à l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de saison. La Limbourgeoise, tête de série N.15, affrontera la Suédoise Rebecca Peterson, 54e mondiale.

Côté belge, Alison Van Uytvanck perd trois places et se retrouve 61e. Greet Minnen perd une place et est 104e tandis que Maryna Zanevska (WTA 113), Kirsten Flipkens (WTA 116) et Ysaline Bonaventure (WTA 129) font du surplace.