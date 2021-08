Coup dur pour l’Uruguay, privé de Suarez et Cavani pour ses trois prochains matches de qualifications pour la Coupe du Monde 2022

Le défenseur Sebastian Coates (Sporting Portugal) ne pourra pas non plus participer aux matches de qualification pour la Coupe du monde contre le Pérou, la Bolivie et l’Équateur, les 2, 5 et 9 septembre, en raison de problèmes de genou. L’Uruguay compte huit points en six matches et occupe la quatrième place du groupe sud-américain. Les quatre premiers seront qualifiés pour la Coupe du monde l’année prochaine au Qatar (21 novembre-18 décembre).