Ouragan Ida: la Louisiane frappée de plein fouet (photos et vidéos)

Au total, près d’un million de foyers étaient privés d’électricité dimanche soir à travers la Louisiane, selon le site spécialisé poweroutage.us. Le NHC a mis en garde contre le « risque mortel » créé par l’ouragan et a exhorté les résidents des zones affectées à « prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens ».

Une personne a été tuée par la chute d’un arbre à Prairieville, près de La Nouvelle-Orléans, a indiqué le bureau du shérif local. A La Nouvelle-Orléans, avant même l’arrivée de l’ouragan, des averses et rafales de vent balayaient les rues désertées, tous les magasins, stations-services et maisons étaient barricadés, le quartier français ayant fini par se vider.

Le souvenir douloureux de Katrina

Ida « sera l’un des ouragans les plus puissants à frapper la Louisiane depuis au moins les années 1850 », avait prévenu le gouverneur de l’Etat, John Bel Edwards. Sur CNN, le gouverneur a estimé que le coûteux système de digues mis en place après la dévastation de Katrina en 2005 devrait « tenir ». Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane : plus de 1.800 personnes avaient péri et les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts.