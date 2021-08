Le Diable rouge Dennis Praet de retour en Serie A?

À quelques heures de la fermeture du mercato estival dans la plupart des pays européens, deux Diables rouges présents à l’Euro peuvent encore succomber à la tentation d’un départ en dernière minute. Mais Eden Hazard et Axel Witsel oseront-ils, comme Romelu Lukaku, Michy Batshuayi et Dennis Praet, prendre un nouveau virage à quinze mois du Mondial qatari et perturber un peu plus l’été de leur sélectionneur, Roberto Martinez ?