Le Diable rouge Dodi Lukebakio officiellement prêté avec option d’achat à Wolfsburg

Ce lundi 30 août est une grande journée pour Dodi Lukebakio : il retrouvera le groupe des Diables rouges quelques heures après l’officialisation de son transfert à Wolfsburg. Le joueur belge est prêté avec option d’achat au leader de la Bundesliga (NDLR : 9 sur 9) qualifiée pour les phases de poules de la Ligue des champions.

Un nouveau challenge pour Lukebakio qui est en passe de découvrir un troisième club allemand dans sa carrière. Formé à Anderlecht – il pourra en parler avec Sebastiaan Bornauw et Lukas Nmecha arrivés cet été tout comme Aster Vranckx – et prêté dans quelques clubs dont Charleroi, le gaucher était arrivé à Düsseldorf en 2018 en prêt de Watford. Séduit par ses performances cette saison-là (NDLR : 10 buts et 4 assists en 31 matchs de Bundesliga), le Hertha Berlin avait payé la bagatelle de 20 millions d’euros pour l’acquérir. Dans un contexte pas toujours très stable où plusieurs coachs se sont succédé, Lukebakio a disputé 67 matchs avec le club de la capitale pour 16 buts et 13 passes décisives. Des performances remarquées par Roberto Martinez qui l’avait appelé pour la première fois en novembre 2020. Avec une cape contre la Suisse en match amical.