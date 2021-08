Laurent Maroy devient le nouveau CEO de Sonaca Aircraft

Son nouveau CEO, Laurent Maroy, travaille pour le groupe Sonaca depuis 2013 et y a occupé diverses fonctions. Il assistera les équipes de Sonaca Aircraft sut le volet opérationnel et s'impliquera dans l'activité commerciale, détaille la filiale.

Sonaca Aircraft couvre "le développement, la certification et la commercialisation de l'avion monomoteur biplace Sonaca 200, spécialement conçu et adapté pour l'écolage et les vols de loisir", explique-t-elle.

"Sonaca Aircraft doit faire face à la montée en cadence de la production et des livraisons du Sonaca 200 en Europe et au-delà. Laurent apporte une expérience à la fois opérationnelle et managériale qui aidera Sonaca Aircraft à franchir une nouvelle étape de son développement", commente Yves Delatte, président du conseil d'administration de l'entreprise et CEO du groupe, dans un communiqué.