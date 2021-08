Le PIB a augmenté de 1,7% au deuxième trimestre

Par rapport au premier trimestre de l'année, la valeur ajoutée a augmenté de 1% dans l'industrie, de 0,5% dans la construction et de 1,7% dans les services.

Les dépenses des ménages sont en hausse de 3,5% et leurs investissements de 0,8%. Les administrations publiques ont aussi davantage consommé (+3,5%) et investi (+5,2%). Les investissements des entreprises ont également progressé, de 1,2%, une hausse limitée en raison de "quelques transactions spécifiques pour l'achat de bateaux à l'étranger au premier trimestre de 2021", expliquent l'ICN et la BNB.