«La farce de Spa»: la presse internationale fustige le Grand Prix de Belgique de F1

ROYAUME-UNI « Daily Mail » : « Max Verstappen a remporté la farce d’un Grand Prix de Belgique – une procession derrière une voiture de sécurité pendant DEUX tours. La foule présente sur le circuit pluvieux de Spa-Francorchamps a attendu les résultats pendant trois heures et demie, tandis que les pilotes les mieux payés du monde sont restés dans leurs garages en attendant un temps plus clément. »

« Le Guardian : « Le Grand Prix de Belgique restera dans les annales comme une course et les honneurs ont été dûment attribués, mais il y avait peu de dignité dans la façon dont la Formule 1 a fait son travail lors d’un après-midi pluvieux à Spa-Francorchamps. Ce fut la course la plus courte de l’histoire de juste trois tours et 8 minutes, derrière la voiture de sécurité. »

ITALIE « Gazzetta dello Sport : « La farce de Spa : voilà comment on finit par humilier la Formule 1. Il était possible de décider de ne pas courir en raison des conditions extrêmes, cela aurait été la décision la plus logique pour protéger les pilotes. »