L'inflation progresse à 2,73% en août, l'indice-pivot dépassé (Statbel)

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'est établie à 1,65% en août, contre 1,43% en juillet et 1,10% en juin.

La hausse des prix de l'énergie est ainsi la principale cause de l'augmentation de l'inflation. L'inflation de l'énergie atteint 17,15% en août, contre 14,66% en juillet et 10,80% en juin. Il faut débourser 17,4% de plus qu'il y a un an pour payer l'électricité, un niveau jamais atteint, et même 49,4% de plus pour le gaz. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a reculé de 13% en un an. Les carburants coûtent, eux, 15,4% de plus qu'il y a un an.