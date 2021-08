Quatre aide-ménagères sur 10 ne peuvent se permettre de partir en vacances (CSC)

Les aides-ménagères en couple partent davantage en vacances que leurs consœurs célibataires. Ainsi, 60% des sondées célibataires ont indiqué ne jamais partir en vacances. A peine 6,5% d'entre elles partent en vacances à l'étranger chaque année et parmi elles, seulement 2% y restent plus d'une semaine. Lorsque la travailleuse est célibataire et a des enfants, il est encore plus ardu de partir en vacances: seules 8% partent en vacances chaque année. Pour 92%, un week-end à la mer n'est même pas envisageable, dénonce le syndicat chrétien.