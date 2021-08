Décès de l’oncle de la reine Mathilde, Henri d’Udekem d’Acoz, ancien bourgmestre de Poperinge

Le comte Henri d’Udekem d’Acoz est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Proven, près de Poperinge, en Flandre occidentale, rapportent lundi plusieurs médias flamands. L’oncle de la reine Mathilde a été bourgmestre de Proven, Proven-Krombeke et Poperinge. Il avait 87 ans.

Henri d’Udekem d’Acoz est né à Proven, une section de la ville de Poperinge, le 27 novembre 1933. Fils aîné du baron Charles d’Udekem d’Acoz et de Suzanne van Outryve d’Ydewalle, « Nonkel Henri » s’est plongé au cœur de la politique locale pour le CVP et plus tard pour le CD&V. Il a été bourgmestre de Proven de 1960 à 1970 et de Proven-Krombeke entre 1970 et 1976. Il est ensuite devenu bourgmestre de Poperinge. Une fonction qu’il a exercée entre 1982-1983 et 1995-2005. En 2005, il a épousé la Jonkvrouw Marie-Madeleine Kervyn d’Oud Mooreghem.