La FEB perd son administrateur-secrétaire général

La FEB profite de ce départ pour modifier sa structure interne : la fonction d'administrateur-secrétaire général disparaît et le CEO de la fédération, Pieter Timmermans, dirigera désormais l'organisation patronale avec un "management committee", composé d'executive managers des différents centres de compétence.

Le départ de M. Lambrecht permet à Vanessa Biebel de devenir chief operating officer (COO). Elle devra ainsi coordonner la politique de ressources humaines et IT de la fédération, ainsi que la gestion financière, notamment. Arie Van Hoe reprend, lui, à Philippe Lambrecht la fonction d'executive manager du centre de compétence "droit et entreprise".