Le Cirque royal de Bruxelles rouvrira le 3 septembre avec un concert de Dionysos

Après 15 mois chaotiques rythmés par les fermetures et restrictions face à la propagation du coronavirus, le Cirque royal retrouvera son public le 3 septembre. Le groupe de rock français Dionysos sera à l’affiche de ce premier rendez-vous avec la mythique salle de concert bruxelloise.

La réouverture se fera « quasi normalement » grâce au Covid Safe Ticket, certificat prouvant que son porteur est vacciné contre le coronavirus, guéri du covid ou que son dépistage est négatif (test PCR datant de moins de 48 heures, test antigénique de moins de 24 heures), a précisé lundi la Ville de Bruxelles. Le sésame sera en effet requis à partir du 1er septembre pour les événements réunissant plus de 200 spectateurs en salle et plus de 400 spectateurs à l’extérieur. Les participants et participantes pourront alors tomber le masque et danser sans se préoccuper de la distanciation sociale.