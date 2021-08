Robert Huygens est le nouveau président de l’Union belge pour une période d’un an

Le Conseil d’administration de l’Union royale belge de football, réuni lundi matin, a élu Robert Huygens au poste de président « pour une courte période d’un an », a annoncé l’URBSFA. Il a été élu par sept voix pour, une contre et une abstention.

« De façon tout à fait inattendue et en partie à cause des circonstances, j’arrive en fait à la fin de ma fonction de dirigeant à l’échelon le plus élevé et cela me fait quelque chose à titre personnel ainsi que pour mon entourage », a déclaré Robert Huygens, 73 ans. « Mais cela ne signifie pas que je vais changer mon objectif ou ma contribution positive relative au football. Écouter tous les acteurs, réfléchir à la recherche d’améliorations et aider resteront mes motivations personnelles. Je compte sur la coopération de tous les acteurs du monde du football », a ajouté le résident de Lebbeke, ancien assistant social pour le SPF Justice.