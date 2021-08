Rachat d’Omega Pharma: Marc Coucke et Waterland devront payer jusqu'à 366 millions d’euros d'ici 30jours

Le centre belge d’arbitrage et de médiation (Cepani) a tranché vendredi soir après la fermeture de Wall Street : dans l’affaire relative à la vente d’Omega Pharma, des centaines de millions seront versés, mais pas des milliards. Marc Coucke et le fonds belgo-néerlandais Waterland devront payer 266 millions d’euros à l’américaine Perrigo, cotée à New York. A ce montant, selon nos informations, viennent s’ajouter des frais de procédure élevés et des intérêts pour un maximum de 100 millions d’euros.

On est donc loin du 1,9 milliard réclamé par Perrigo et, si la somme est malgré tout considérable, la transaction – qui doit avoir lieu dans les 30 jours suivant le jugement – ne mettra pas à sec les deux anciens actionnaires : ils avaient dû provisionner sur un compte bloqué 10 % du prix de la vente (soit 248 millions d’euros) pour couvrir d’éventuels frais de litige. Le conflit – Perrigo accusait Coucke et Waterland d’avoir embelli les comptes de leur société – traînait déjà depuis 2016. Précisons que Marc Coucke (pas Waterland) avait, en 2017, attaqué à son tour l’américaine, mais que la plainte, selon une source proche du dossier, a été déboutée.