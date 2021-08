CORRECTION Les syndicats dénoncent l'ouverture d'un magasin Pimkie à La Panne

Cette faillite avait surpris les syndicats, qui la qualifient de "rapide" et brutale", selon les mots de Frédéric Viseur, permanent CNE, contacté par Belga. "Pour nous, une réorganisation judiciaire aurait été possible. Il n'y avait en tout cas pas d'urgence" à déclarer cette faillite, explique-t-il.

Cette réouverture donne un goût amer aux syndicats, qui ont le sentiment que la crise du Covid-19 a été utilisée pour justifier une faillite afin de ne pas devoir s'acquitter du dernier salaire des travailleuses et de leurs indemnités de licenciement. La faillite "pourrait bien n'être qu'une restructuration déguisée ayant pour but de se déresponsabiliser des dettes et obligations sociales pour ensuite relancer l'activité à bon compte. C'est d'un cynisme inacceptable et d'une malhonnêteté".