Le chômage en recul de 7,2% en juillet

La baisse est également plus importante en Flandre (-15.174 unités ou -11,5%) qu'en Wallonie (-7.998 unités ou -5,9%). En Région de Bruxelles-Capitale, la diminution est de 1,1% (-757 unités). On dénombrait ainsi 116.300 personnes au chômage complet en Flandre, 127.167 en Wallonie et 65.118 en Région de Bruxelles-Capitale.

En raison des conditions climatiques exceptionnelles de juillet 2021, la possibilité de demander le chômage temporaire a été prévue afin de soutenir les employeurs et les travailleurs touchés, rappelle l'Onem. Au total, ce sont 4.480 travailleurs et travailleuses (dont 89% habitent en Région wallonne ou en Communauté germanophone) qui ont déjà perçu des allocations en chômage temporaire pour cause de force majeure due à des conditions météorologiques exceptionnelles et 9.466 travailleurs et travailleuses (dont 58% habitent en Wallonie ou en Communauté germanophone) pour chômage temporaire à cause d'intempéries.