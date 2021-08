Bruxelles: la vaccination dans les magasins à Bruxelles a débuté

Cette initiative a été mise en œuvre avec la fédération du commerce et des services Comeos et la Commission communautaire commune (Cocom). Cette dernière déploie de multiples actions locales pour rapprocher la vaccination des gens. En cette rentrée, les responsables de grands magasins s’associent à cette démarche pour lutter contre la faible couverture vaccinale dans la Région bruxelloise.

Pratiquement, soit un bus de vaccination est stationné sur le parking, soit une équipe médicale est présente dans le magasin. Les premiers magasins bruxellois à proposer la vaccination ce lundi sont le magasin Action situé à Molenbeek-Saint-Jean et les hypermarchés Carrefour d’Evere et d’Auderghem, de vastes supermarchés choisis notamment pour leur grande accessibilité.

A Auderghem, un espace médical a été délimité avec de grands panneaux dans le couloir principal de l’entrée. A Evere, c’est le « Carrefour Café », une brasserie non exploitée en raison de la pandémie, qui a été transformée en centre de vaccination. La Cocom y a déployé un médecin, deux infirmiers et deux personnes en charge de l’accueil et de l’encodage administratif. Des affiches ont été collées à l’entrée du magasin pour signaler l’endroit du site de vaccination, la gratuité de l’acte, réalisé en 15 minutes sans rendez-vous, et l’usage d’un vaccin monodose.

Environ 10 personnes ont été vaccinées à Evere et 8 à Auderghem au cours de la première heure d’ouverture. Parmi elles, un couple de personnes âgées était présent dès 9h30 à Evere. Elles expliquent qu’elles avaient pris rendez-vous au grand centre du Heysel, mais n’étaient pas à l’aise à l’idée d’être dans un lieu où il y aurait foule. C’était aussi compliqué pour elles de s’y rendre, contrairement au magasin Carrefour qui est situé à proximité de leur domicile. Une petite file de quelques personnes était à remarquer devant le centre d’Evere. « L’accessibilité joue pour beaucoup », commente une porte-parole de Carrefour Belgique. « Des gens viennent se renseigner et disent qu’ils reviendront plus tard. Le fait que ce soit sans rendez-vous, contrairement aux centres classiques de vaccination, séduit. On a de tous les âges, des jeunes dans la vingtaine aussi… On a certainement des personnes qui rentrent de vacances… »

Les deux hypermarchés Carrefour sont ouverts de 9 à 20 h et les points de vaccination de 10 à 18 h du lundi au vendredi durant les deux premières semaines et du lundi au mercredi par après. La vaccination sera également proposée dans le magasin Primark à Ixelles du mercredi au vendredi et à l’Ikea d’Anderlecht les vendredis et samedis. Après celui de Molenbeek-Saint-Jean cette semaine, ce sera au tour du magasin Action d’Anderlecht la semaine prochaine de se rallier à l’initiative.