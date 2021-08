Vanessa Maes, directrice de Spa Grand Prix, sur le remboursement des billets: «On pense au public, il y aura quelque chose»

Le Grand Prix de Belgique 2021 restera comme le Grand Prix de Formule 1 le plus court de l’histoire. Plusieurs spectateurs élèvent la voix et demandent un remboursement. Interrogée par la RTBF, Vanessa Maes, l’actuelle directrice de Spa Grand Prix, a tenu à éclaircir la situation sur le remboursement des tickets.

« On pense au public, on ne l’oublie pas », commence Vanessa Maes. Toute la direction souhaite revoir les spectateurs l’an prochain. « On veut que notre public ait envie de revenir chez nous donc, bien sûr, il y aura quelque chose », ajoute la directrice.