Qualifications Mondial 2022: quatre joueurs tchèques, en plus de Schick, absents face à la Belgique

Quatre joueurs de la sélection tchèque de football ne participeront pas aux deux prochains matches de qualification de leur équipe pour la Coupe du monde 2022, contre la Biélorussie (2 septembre) et la Belgique (5 septembre). Ces annulations de dernière minute concernent les défenseurs, Ondrej Kudela, Jan Boril, ainsi que le gardien de but remplaçant Ondrej Kolar pour cause de blessure, tandis qu’un autre défenseur, Jakub Brabec, sera absent pour des raisons personnelles.

Pour remplacer tout ce beau monde, le gardien de but Jindrich Stanek (Viktoria Plzen), les défenseurs Filip Kasa (Viktoria Plzen), Tomas Wiesner (Sparta Prague) et Vaclav Jemelka (Sigma Olomouc), le milieu de terrain Jaromír Zmrhal (Slovan Bratislava) et les attaquants Stanislav Tecl (Slavia Prague) et Martin Dolezal (Jablonec) ont été appelés en sélection. L’attaquant de pointe Patrik Schick est absent pour cause de suspension. L’ex-joueur du club de Bruges, Michael Krmencik, n’a pas été sélectionné.