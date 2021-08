Le taux d’inflation grimpe encore

Ainsi, les carburants coûtent 15,4 % de plus qu’il y a un an ; l’électricité, 17,4 % de plus ; et le gaz naturel, 49,4 % de plus. En revanche, le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a reculé de 13 % en l’espace d’un an.