Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est resté freiné par KBC et Galapagos

Aperam (52,46) et Melexis (102,10) conservaient des avances de 0,08 et 0,59 pc, Ackermans (149,10) et Colruyt (48,36) gagnant 1,08 et 0,60 pc.

Hors indice, l'échec d'une recherche faisait plonger Bone Therapeutics (1,69) de 36,1 pc avec un plus-bas du jour à 1,642 euro.

Biocartis (4,16) et Celyad (3,81) étaient par contre en hausse de 4,1 et 5,8 pc, Fagron (17,85) perdant 2 pc.

Recticel (15,06) et D'Ieteren (134,10) progressaient de 3,3 et 1,4 pc, Bekaert (40,92) et Van de Velde (23,90) de 1,8 et 5,3 pc.

Kinepolis (46,10) reculait de 2,3 pc et Picanol (73,80) de 2,4 pc tandis que Balta (2,67) chutait de 4,6 pc, Ter Beke (115,50) reperdant 4,1 pc alors que Lotus Bakeries (5.600,00) repartait de 2,2 pc à la hausse.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1796 USD, contre 1,1801 dans la matinée et 1,1797 vendredi. L'once d'or gagnait 8,45 dollars à 1.812,85 dollars et le lingot se négociait autour de 49.440 euros, en progrès de 235 euros.