Afghanistan: les menaces visant l’aéroport de Kaboul restent «réelles» et «précises», alertent les Etats-Unis

« Cette opération a toujours été dangereuse, mais nous sommes à un moment particulièrement dangereux », a souligné M. Kirby au cours d’un point de presse. « Les menaces sont encore réelles, actuelles et souvent précises. »

Les menaces visant l’aéroport de Kaboul restent « réelles » et « précises », a déclaré lundi le porte-parole du Pentagone, John Kirby, à la veille de l’achèvement du retrait américain d’Afghanistan.

Depuis l’attentat de jeudi aux abords de l’aéroport, revendiqué par l’État islamique au Khorasan (EI-K) et qui a fait plus d’une centaine de morts dont 13 militaires américains, l’armée américaine a dit avoir déjoué dimanche un attentat à la voiture piégée et contré lundi des tirs de roquettes sur l’aéroport de Kaboul.