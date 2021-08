Vertonghen ne pense pas encore à la retraite: «J’ai encore beaucoup de choses à apporter»

« Je me sens encore bien physiquement et j’ai la sensation que je peux encore apporter beaucoup ici. Lorsque je n’aurai plus ce sentiment, je tirerai moi-même un trait sur ma carrière internationale », a assuré l’ancien de Tottenham. « Je ne peux donc pas promettre que ce sentiment sera encore présent en 2022. Je veux cependant jouer au football à un haut niveau le plus longtemps possible. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi Benfica, un club à la hauteur de mes ambitions. D’un autre côté, je ne suis pas Benjamin Button, je sens que je vieillis. Le matin, je ne saute pas directement de mon lit vers le terrain. J’ai besoin d’un peu plus de temps sur la table de massage et dans la salle de sport », a avoué ’Sterke Jan’.