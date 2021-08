Afghanistan: l’armée américaine a détruit ses avions et ses blindés avant de quitter Kaboul

L’armée américaine a rendu inutilisables des avions, des véhicules blindés et un système de défense anti-missiles avant de quitter l’aéroport de Kaboul dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué un haut responsable militaire américain.

Le chef du commandement central de l’armée américaine, le général Kenneth McKenzie, a indiqué à la presse que les soldats américains avaient « démilitarisé », c’est-à-dire mis hors d’usage, 73 avions avant d’achever leur pont aérien de deux semaines pour évacuer les civils fuyant le régime des talibans. « Ces appareils ne voleront plus jamais », a-t-il dit. « Ils ne pourront être utilisés par personne. » « La plupart étaient déjà hors-service de toute façon », a-t-il ajouté. « Mais il est certain qu’ils ne pourront plus jamais voler. »