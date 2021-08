Jeux paralympiques: quatre nouvelles médailles pour la Belgique mais aucune en or

Après la médaille d’argent remportée mardi par Ewoud Vromant au contre-la-montre, les Belges Peter Genyn et Roger Habsch ont été médaillés lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Les deux athlètes ont respectivement décroché l’argent et le bronze sur l’épreuve du 200 mètres (classe T51). La médaille d’or a été remportée par le Finlandais Toni Piispanen. Celui-ci a été vainqueur en 36.81, suivi de très près par les Belges Genyn (37.11) et Habsch (38.33). Ces deux athlètes seront à nouveau en piste vendredi, à 13h46 lors du 100 mètres.

L’Anversois de 44 ans Genyn avait été champion du monde du 200 mètres entre 2019 (classe T51) et champion d’Europe en juin cette année. À Rio, il y a cinq ans, il avait décroché les médailles d’or tant au 100 qu’aux 400 mètres.