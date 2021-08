US Open: Tsitsipas bat Murray dans le choc du jour, ça passe aussi pour Mertens

Stefanos Tsitsipas a battu Andy Murray lors de la première journée de l’US Open, lundi sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows. Le Britannique de 34 ans, 112e mondial et triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013, 2016), s’est incliné face au Grec, 3e mondial et toujours en quête d’un premier sacre dans un Majeur.

Andy Murray avait repris la compétition il y a deux semaines à Cincinnati. L’ancien numéro 1 mondial n’avait alors plus joué depuis son élimination au 3e tour à Wimbledon début juillet par le Canadien Denis Shapovalov, suite à une déchirure à l’aine faisant l’impasse notamment sur les Jeux Olympiques de Tokyo sans pouvoir y défendre son titre conquis à Rio.

L’Ecossais tente de refaire surface au plus haut niveau après avoir longtemps été blessé à une hanche.

Le choc intergénérationnel offert par le tirage au sort a tenu toutes ses promesses à Flushing Meadows, tant Murray, lauréat du Majeur en 2012 a chèrement vendu sa peau, prouvant qu’il valait mieux que la 112e place à laquelle il est tombé ces dernières années, longtemps plombé par une blessure à la hanche.

L’Ecossais a démarré tambour battant en s’adjugeant le premier set et s’est même créé deux balles pour remporter le second. Mais lors du tie-break, il est légèrement sorti de son match après une glissade, sa chaussure droite ayant perdu de l’adhérence sur le ciment du court Arthur Ashe. le joueur a vainement réclamé une nouvelle paire, qui n’est jamais venue et s’en est pris à son staff.

Frustré, Murray a su transformer la frustration de façon positive au 3e set, qu’il a remporté en jouant encore mieux que son adversaire. Mais Tsitsipas ne s’est pas affolé et après s’être fait manipuler la voute plantaire droite par un soigneur, il a peu à peu pris le dessus dans les échanges, quand Murray marquait le coup physiquement malgré une envie d’en découdre qui semblait décuplée.

Las, la logique a finalement été respectée et le Grec de s’imposer, tandis que son adversaire ne décolérait pas à la fin du match en s’exclamant plusieurs fois « c’est une put… de blague ! ».

« Rien n’a été facile aujourd’hui, j’ai dû faire des sacrifices sur le court pour revenir, mais je l’ai fait dans une ambiance qui était super », a réagi à chaud Tsitsipas qui affrontera au prochain tour le Français Adrian Mannarino (44e).

Mertens qualifiée

Elise Mertens s’est qualifiée pour le 2e tour de l’US Open, 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, lundi à New York. La numéro 1 belge, 16e mondiale et tête de série N.15 à Flushing Meadows, s’est imposée face à la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 59) en trois sets et 3h34 de jeu : 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/5).

Elise Mertens, qui reste sur deux quarts de finale à Flushing Meadows en simple, affrontera au 2e tour la Grecque Valentini Grammatikopoulou (WTA 234), 24 ans, qui a pris le meilleur sur la Russe Anna Blinkova (WTA 84) 6-3, 6-2. Il s’agira d’une première rencontre entre les deux joueuses.

Trois Belges sont engagées en simple dames à l’US Open. Alison Van Uytvanck (WTA 58) défiera l’Espagnole Paula Badosa (WTA 26/N.24) mardi.

Repêchée des qualifications comme lucky loser à la suite du forfait de Jelena Ostapenko (WTA 30), Greet Minnen (WTA 104) entrera aussi en lice mardi face à l’Argentine Nadia Podoroska (WTA 37).

Seul Belge engagé en simple messieurs, David Goffin (ATP 30/N.27) jouera son match du 1er tour également mardi, face à l’Américain Mackenzie McDonald (ATP 61).

Naomi Osaka passe le premier tour sans encombre

Naomi Osaka, 3e mondiale, s’est qualifiée pour le 2e tour de l’US Open dont elle est la tenante du titre, en battant 6-4, 6-1 la Tchèque Marie Bouzkova (87e), lundi à New York.

La Japonaise de 23 ans, qui s’est imposée en 1 heure et 33 minutes face à cette adversaire qu’elle avait déjà écartée au premier tour de l’Open d’Australie de cette année, affrontera au prochain tour la Serbe Olga Danilovic, issue des qualifications.

Osaka, déjà lauréate de l’US Open en 2018, vise un troisième titre à Flushing Meadows où elle arrive sans grands repères après plusieurs mois difficiles.

Il y eut d’abord la polémique, née de son refus de répondre aux questions des médias à Roland-Garros, qui lui a valu d’être sanctionnée financièrement et a entraîné son retentissant forfait avant le deuxième tour. Le tout ayant mis à jour des problèmes d’anxiété, marqués par « plusieurs épisodes dépressifs ».

Après une pause qui l’a amenée à faire l’impasse sur Wimbledon, elle a manqué son retour aux Jeux de Tokyo où, après avoir allumé la vasque olympique, elle a craqué sous la pression en huitièmes de finale. Et à Cincinnati, il y a deux semaines, elle a cédé au troisième tour.

Mais pour son retour à New York, Osaka a montré un visage serein sur le court Arthur Ashe, où elle a aussi apprécié pouvoir rejouer devant un stade plein.

« C’est un peu fou de jouer à nouveau devant tout le monde. Je me sentais assez seule, donc je suis assez contente de voir des enfants dans le public et des adultes aussi. L’énergie qui en émane est inégalée. Je me sens vraiment à l’aise ici. Je suis juste content d’avoir gagné », a-t-elle déclaré.

Medvedev au 2e tour

Daniil Medvedev, 2e mondial et prétendant au titre à l’US Open de tennis, s’est aisément qualifié pour le 2e tour. Le Russe a écarté sans souci 6-4, 6-3, 6-1 le Français Richard Gasquet (ATP 79), lundi dans le dernier match de cette première journée à Flushing Meadows. Il n’aura mis que 1h57 pour s’imposer sur le court Arthur Ashe.

Medvedev, qui a notamment remporté le Masters 1000 de Toronto cet été est à la recherche de sa première victoire en Grand Chelem. En 2019, il a atteint la finale à New York, où il s’est incliné face à Rafael Nadal. En 2020, Dominic Thiem, vainqueur par la suite, s’est montré trop fort en demi-finales. La 2e tête de série du tournoi, sera opposé au prochain tour à Dominik Koepfer (ATP 57). L’Allemand a bataillé 5 sets et 3h31 avant de battre le Français Quentin Halys (ATP 183) 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 et 6-4. Medvedev avait sorti l’Allemand en 1/8e de finale de l’US Open 2019 en quatre manches lors de leur seule unique rencontre.

Pour Nick Kyrgios (ATP 86), l’US Open est déjà terminé. L’Australien a perdu au premier tour contre l’Espagnol Roberto Bautista-Agut (ATP 21) en trois sets : 6-3, 6-4, 6-0. Le match a duré 1 heure et 48 minutes. Bautista-Agut rencontrera le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 66) au deuxième tour.

Petite surprise avec l’élimination du vétéran de 36 ans John Isner (ATP 22/N.19) éliminé par son jeune compatriote amércain de 20 ans Brandon Nakashima (ATP 84) en trois manches 7-6 (9/7), 7-6 (8/6), 6-3 en 2h26.

Outre Tsitsipas-Murray, trois autres matches ont été de longs marathons de plus de 4h20 et cinq sets. C’est ainsi que le vétéran sud-africain de 35 ans Kevin Anderson (ATP 77) a sorti le Tchèque Jiri Vesely (ATP 90) 7-6 (7/4) au 5e ; l’Argentin Marco Trungelliti (ATP 198) a pris le meilleur sur l’Espagnol Davidovich Fokina, 29e tête de série (ATP 32), 6-4 dans l’ultime manche et le Français Arthur Rinderknech (ATP 83) a écarté le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 63) 6-4 pour conclure.