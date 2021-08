Sammy Mahdi sur les migrants afghans: «La politique d’asile n’est pas flexible, elle doit être juste»

Mardi matin, le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi était l’invité de la matinale de LN24. Il a notamment évoqué le rapatriement des Belges d’Afghanistan ainsi que la gestion future de la Belgique dans l’accueil des demandeurs d’asile.

La Belgique n’a pas pu rapatrier tout le monde. Il resterait environ 114 Belgo-Afghans sur place en Afghanistan, indique Sammy Mahdi. « Une partie a décidé de rester dans le pays. Pour ceux qui veulent revenir, nous souhaitons d’abord qu’ils soient en sécurité. Les Affaires étrangères leur ont envoyé un SMS pour leur indiquer de quitter l’aéroport et ce, même avant l’attentat survenu jeudi passé. » Le gouvernement doit maintenant évaluer la situation sur place pour permettre à ces personnes de pouvoir revenir en Belgique par la suite. « En ce moment, il faut évaluer la situation actuelle. Voir par quels moyens, les gens peuvent quitter le territoire. Les talibans ont toujours précisé que les Européens ou les non-Afghans pouvaient quitter le territoire et donc il est important de savoir si c’est le cas ou pas et par quel moyen. »

Le secrétaire d'Etat a également évoqué la politique d'accueil de réfugiés en Belgique. « Une fois arrivé en Belgique, on leur a donné un permis de court séjour valable 15 jours pour ensuite introduire une demande d'asile. C'est important pour eux comme pour nous. Pour eux, car avoir un statut de réfugié est un statut beaucoup plus important et important pour nous aussi parce que ça nous permet d'avoir un contrôle beaucoup plus renforcé sur chaque personne. Ces 15 jours permettent aussi de respecter les règles sanitaires avec notamment une quarantaine », explique-t-il.