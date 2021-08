Chiffre d'affaires en hausse au premier semestre pour CFE, qui relève ses prévisions

Le groupe retrouve au premier semestre un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) au niveau des six premiers mois de 2019, avec 206,5 millions d'euros. Son résultat opérationnel au premier semestre dépasse celui atteint avant la pandémie, à 64,1 millions d'euros. Le groupe de construction a aussi quintuplé son résultat net par rapport au premier semestre de 2020.

Son endettement financier net s'élève à 722,8 millions d'euros au 30 juin, contre 803 millions d'euros un an plus tôt et 601,4 millions d'euros au 31 décembre 2020.