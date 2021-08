Insultes, balle envoyée dans les tribunes…: Benoit Paire s’en prend à un spectateur à l’US Open

Depuis la pandémie de Covid-19, c’est un joueur qui traîne son mal-être sur les courts. Mais cet été, il avait montré du mieux, atteignant notamment les quarts à Cincinnati, avant de céder en 8e à Winston-Salem.

« Une bonne tournée »

« J’avais moins d’énergie et de jus que sur les tournois précédents », a regretté Paire. « Je suis arrivé ici un peu fatigué. À Winston-Salem (Caroline du Nord), j’ai joué deux fois à 15h en plein cagnard, ça m’a beaucoup épuisé. Je n’ai pas pu vraiment me reposer. Depuis que je suis là, je suis un peu plus lourd, un peu plus lent. La surface est très rapide, ça fait la différence. C’est dommage. »

« Lajovic a fait un bon match, c’est un très bon joueur. Je suis là depuis six semaines, ce n’est pas facile. J’ai essayé de faire de mon mieux, je me suis battu jusqu’à la fin, c’est ce que je vais retenir », ajouté l’Avignonnais de 32 ans.

Inconstant dans son jeu et comme si sa colère l’avait remis dans son match, il ne s’est en effet pas désuni en remportant solidement la 3e manche, laissant entrevoir la possibilité d’un renversement de situation. Mais son adversaire s’est ressaisi dans la suivante, se montrant au final plus régulier.

Paire, qui espérait évidemment mieux, a souhaité retenir « une bonne tournée » nord-américaine. « C’est positif, je rejoue bien au tennis, j’ai repris un peu de plaisir. Maintenant, j’ai hâte de me reposer. J’en ai besoin », a-t-il conclu.