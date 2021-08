La holding Ackermans & van Haaren s'attend à un bénéfice record cette année

La holding anversoise Ackermans & van Haaren (AvH), qui détient des participations notamment dans le groupe de construction CFE et des banques privées, s'attend à enregistrer cette année un bénéfice record. Son bénéfice net a atteint au premier semestre 165,7 millions d'euros, soit trois fois plus qu'un an auparavant, se réjouit AvH mardi.