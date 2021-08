Bilan estival en demi-teinte pour les tours opérateurs

"Les codes de couleur en constante évolution et l'incertitude qui en découlait, ainsi que les avis de voyage négatifs pour les pays non européens en sont les principales raisons. Les réservations pour les destinations populaires comme la Turquie, la Tunisie, l'Égypte ou la République dominicaine ont dû dès lors être à chaque fois annulées quelques semaines avant le départ", explique l'entreprise de voyages Tui dans un communiqué. "La modification des règles relatives au Covid a empêché de nombreuses personnes de voyager", confirme de son côté le voyagiste Neckermann.

Par ailleurs, au vu des restrictions de déplacements en vigueur pour les pays tiers non-européens, les Belges ont privilégié les voyages sur le Vieux Continent. "Toutes les îles grecques et espagnoles ont ainsi accueilli beaucoup plus de vacanciers. L'île grecque de Santorin se démarque avec 50% de réservations en plus qu'en 2019. Rhodes était la destination la plus populaire, suivie de Majorque, de la Crète, de Kos et de Tenerife", observe l'organisateur de voyages Tui.