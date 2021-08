Anderlecht, Standard, Charleroi…: tous les transferts effectués cet été en D1A

Arrivées : Majeed Ashimeru (RB Salzbourg, définitif), Colin Coosemans (La Gantoise), Sergio Goméz (Dortmund via Huesca), Taylor Harwood-Bellis (Manchester City, prêt), Wesley Hoedt (Southampton via Lazio), Christian Kouamé (Fiorentina, prêt), Kristoffer Olsson (FK Krasnodar), Benito Raman (Schalke 04), Lior Refaelov (Antwerp), Isaac Tshibangu (TP Mazembe), Joshua Zirkzee (Bayern Munich, prêt), Lisandro Magallán (Ajax, prêt).

Départs : Elias Cobbaut (Parme), Landry Dimata (Espanyol, définitif), Warner Hahn (Go Ahead Deventer), Kemar Lawrence (Toronto), Thierry Lutonda (RKC Waalwijk, définitif), Yevgen Makarenko (FC Fehervar via Courtrai), Knowledge Musona (Al-Tai via Eupen), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Michel Vlap (Twente via Arminia Bielefeld, prêt), Ognjen Vranjes (AEK Athènes via SC Charleroi), Timon Wellenreuther (Willem II, prêt), Peter Zulj (Basaksehir via Göztepe), Luka Adzic (PEC Zwolle), Mohammed Dauda (FC Cartagena, prêt), Aristote Nkaka (Waasland-Beveren, prêt), Mustapha Bundu (Aarhus GF, prêt), Bubaccar Sanneh (contrat rompu).

Fin de prêt : Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim), Abdoulay Diaby (Sporting Portugal), Matt Miazga (Chelsea), Paul Mukairu (Antalyaspor), Lukas Nmecha (Wolfsbourg via Manchester City)

Antwerp

– Entraîneur : Brian Priske

Arrivées : Dinis Almeida (Lokomotiv Plovdiv), Michel-Ange Balikwisha (Standard), Jelle Bataille (Ostende), Yassine Ben Hamed (Lille), Ortwin De Wolf (AS Eupen, définitif), Johannes Eggestein (Werder Brême via LASK), Björn Engels (Aston Villa), Viktor Fischer (FC Copenhague), Michael Frey (Fenerbahçe via Waasland-Beveren), Radja Nainggolan (Inter Milan via Cagliari), Abderahmane Soussi (Union SG via RWDM), Birger Verstraete (FC Cologne, définitif), Sam Vines (Colorado Rapids), Alhassan Yusuf (IFK Göteborg).

Retour de prêt : Manuel Benson (PEC Zwolle), Jonathan Bolingi (Ankaragüçü), Guy Mbenza (Stade Lausanne), Robbe Quirynen (Mouscron), Louis Verstraete (Waasland-Beveren).

Départs : Dylan Batubinsika (FC Famalicao), Alireza Beiranvand (Boavista, prêt), Alexis de Sart (OH Louvain, prêt), Ruben Geeraerts (Deinze), Marvin Hongla (Hellas Vérone, prêt), Simon Jukleröd (RC Genk), Matheus (?), Dieumerci Mbokani (Kuweit SC), Junior Pius (Saint-Trond, prêt), Lior Refaelov (Anderlecht), Frank Boya (Zulte Waregem).

Fin de prêt : Felipe Avenatti (Union SG via Standard), Jérémy Gélin (Rennes), Jae-Ik Lee (Al Rayyan), Maxime Le Marchand (Fulham), Jordan Lukaku (Lazio).

Beerschot

– Entraîneur : Peter Maes

Arrivées : Thibaut De Smet (Reims, prêt), Apostolos Konstantopoulos (Panetolikos), Leon Krekovic (Hajduk Split), Abraham Okyere (Inter Allies), Abdoulie Sanyang (Super Stars Academy, prêt), Femi Seriki (Sheffield Utd, prêt), Lawrence Shankland (Dundee United), Issa Soumaré (US Orléans), Ramiro Vaca (The Strongest).

Retour de prêt : Felipe Micael (Al Hilal United), Jorn Vancamp (FC Eindhoven), Dario van den Buijs (Fortuna Sittard).

Départs : Loris Brogno (Zira FK), Brian De Keersmaecker (FC Eindhoven), Euloge Placca Fessou (Al Tadamon via Lierse K., prêt), Grégory Grisez (Fola Esch), Prince Ibara (Bengaluru FC), Keres Masangu (Virton via Sibenik), Denys Prychynenko (Deinze), Yan Vorogovskiy (Kairat Almaty).

Fin de prêt : Zakaria Bakkali (Anderlecht), George Broadbent (Sheffield United).

Cercle Bruges

– Entraîneur : Yves Vanderhaeghe

Arrivées : Jasper Daland (Start), Boris Popovic (Monaco), Rabbi Matondo (Schalke 04, prêt), Senna Miangue (Cagliari via Eupen, prêt), Alex Millan (Villarreal, prêt), Waldo Rubio (Real Valladolid, prêt), David Sousa (Botafogo, prêt de 2 ans), Edgaras Utkus (Monaco).

Reto ur de prêt : Alimami Gory (Troyes), Naomichi Ueda (Nîmes)

Départs : Calvin Dekuyper (Mouscron), Eldom Deuro (Châteauroux, prêt), Merveille Goblet (?), Kevin Hoggas (Waasland-Beveren), Jérémy Taravel (Mouscron), Naomichi Ueda (Nîmes, définitif).

Fin de prêt : David Bates (Hambourg), Giulian Biancone (Troyes via Monaco), Jean Marcelin (Monaco), Anthony Musaba (Monaco), Strahinja Pavlovic (Monaco), Ike Ugbo (Chelsea).

Club Bruges

– Entraîneur : Philippe Clement

Arrivées : Noa Lang (Ajax Amsterdam, définitif), Stanley Nsoki (Nice), Owen Otasowie (Wolverhampton), Tibo Persyn (Inter Milan, prêt), Ruben Providence (AS Rome, prêt), Eduard Sobol (Shakhtar, définitif), Antonio Nusa (Stabaek), Faitout Maouassa (Stade Rennais), Jack Hendry (Ostende), José Izquierdo.

Retour de prêt : Simon Deli (Slavia Prague), Karlo Letica (Sampdoria).

Départs : Maxim De Cuyper (Westerlo, prêt), Simon Deli (Demirspor), Emmanuel Dennis (Watford via Cologne), Nathan Fuakala (Deinze), Ethan Horvath (Nottingham Forest), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen), Michael Krmencik (Slavia Prague via PAOK Salonique, prêt), Formose Mendy (Amiens), David Okereke (Venise, prêt), Loïs Openda (Vitesse Arnhem, prêt), Kaveh Rezaei (OH Louvain via SC Charleroi), Thibaut Vlietinck (OH Louvain, prêt), Thomas Van de Keybus (Westerlo, prêt), Siemen Voet (PEC Zwolle via Malines).

Fin de prêt : Tahith Chong (Birmingham via Manchester United), Stefano Denswil (Bologne), Nabil Dirar (Fenerbahçe).

SC Charleroi

– Entraîneur : Edward Still

Arrivées : Stelios Andreou (Olympiakos Nicosie), Aboubakar Keita (OH Louvain, prêt), Stefan Knezevic (FC Lucerne), Hervé Koffi (Lille via Mouscron), Valentine Ozornwafor (Galatasaray, prêt), Adem Zorgane (Paradou), Karim Zedadka (Naples, prêt), Loïc Bessile (Bordeaux), Didier Desprez (Paris FC).

Retour de prêt : Chris Bedia (Sochaux), Anass Zaroury (Lommel).

Départs : Lazare Amani (Union SG via Estoril, prêt), Valentin Baume (?), Massimo Bruno (Bursaspor), Younes Delfi (Gorica, prêt), Rémy Descamps (Nantes), Dorian Dessoleil (Antwerp), Modou Diagne (Olympiakos Nicosie), Cristophe Diandy (Mouscron), Jon Flanagan (HB Köge), Paul-Arnold Garita (Bourg-en-Bresse), Théo Gécé (RWDM), Ivan Goranov (Levski Sofia, prêt), Gaëtan Hendrickx (Deinze via Courtrai), Joachim Imbrechts (?), Parfait Mandanda (Mouscron), Ilias Moutha-Sebtaoui (?), Nicolas Penneteau (Reims), Lucas Ribeiro Costa (Mouscron via RWDM, prêt), Ognjen Vranjes (AEK Athènes via Anderlecht), Gjoko Zajkov (Levski Sofia).

Fin de prêt : Cristian Benavente (Pyramids), Saido Berahino (Zulte Waregem), Jordan Botaka (La Gantoise), Cédric Kipré (West Bromwich), Kaveh Rezaei (OH Louvain via Club Bruges), Lukasz Teodorczyk (Udinese).

Courtrai

– Entraîneur : Lukas Elsner

Arrivées : Andrii Batsula (Dinamo Minsk), Joris Delle (libre), Mathias Fixelles (Union SG), Charles-Jesaja Hermann (Wolfsbourg), Abdelkahar Kadri (Paradou), Dylan Mbayo (La Gantoise), Marlos Moreno (Manchester City via Lommel, prêt), Kevin Vandendriessche (Ostende), Rachid Alioui (Angers, prêt), Victor Torp, (FC Midtjylland, prêt).

Départs : Julien de Sart (La Gantoise), Petar Golubovic (?), Nihad Mujakic (Waasland-Beveren via Hajduk Split, prêt), Jovan Stojanovic (?), Yani Van Den Bossche (Knokke), Teddy Chevalier (Mouscron).

Fin de prêt : Zinho Gano (Zulte Waregem via RC Genk), Gaëtan Hendrickx (Deinze via SC Charleroi), Adam Jakubech (Lille), Yevgen Makarenko (FC Fehervar via Anderlecht).

AS Eupen

– Entraîneur : Stefan Krämer

Arrivées : Jérôme Déom (Maastricht), Anas Nanah et Mohammed Essahel (Académie Mohammed VI).

Retour de prêt : Carlos Embalo (Alcorcon), Leonardo Rocha (RWDM)

Départs : Adriano (?), Marciano Aziz (Maastricht, prêt), Amara Baby (?), Ortwin De Wolf (Antwerp, définitif), Théo Defourny (RWDM) Simon Libert (Maastricht, prêt), Romain Matthys (Maastricht via RWDM, prêt).

Fin de prêt : Aleksandar Boljevic (Standard), Rocky Bushiri (Norwich), Senna Miangue (CS Bruges via Cagliari), Knowledge Musona (Al Tai via Anderlecht).

La Gantoise

– Entraîneur : Hein Vanhaezebrouck

Arrivées : Vakoun Bayo (Celtic Glasgow via Toulouse), Gianni Bruno (Zulte Waregem), Julien De Sart (Courtrai), Louis Fortin (Standard), Andrew Hjulsager (Ostende), Joseph Okumu (Elfsborg), Christopher Operi (Châteauroux).

Retour de prêt : Jordan Botaka (SC Charleroi).

Départs : Franko Andrijasevic (FC Zhejiang via Rijeka), Dino Arslanagic (Göztepe), Osman Bukari (Nantes, prêt), Colin Coosemans (Anderlecht), Brecht Dejaegere (Toulouse, définitif), Niklas Dorsch (Augsbourg), Franck Idumbo-Muzambo (FC Eindhoven), Tim Kleindienst (Heidenheim, définitif), Giorgi Kvilitaia (APOEL Nicosie), Dylan Mbayo (Courtrai), Anderson Niango (Sturm Graz, prêt), Igor Plastun (Ludogorets), Eric Smith (St.Pauli), Roman Yaremchuk (Benfica).

RC Genk

– Entraîneur : John van den Brom

Arrivées : Carel Eiting (Ajax via Huddersfield), Kelvin John (Brooke House), Simen Jukleröd (Antwerp), Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II), Mujaid Sadick (La Corogne), Ike Ugbo (Chelsea), Yentl Van Genechten (Lierse K.).

Retour de prêt : Stephen Odey (Amiens), Joseph Paintsil (Ankaragücü)

Départs : Neto Borges (Tondela via Vasco da Gama, prêt), Casper De Norre (OH Louvain, définitif), Sébastien Dewaest (OH Louvain via Toulouse), Ivan Fiolic (Osijek via Cracovia), Zinho Gano (Zulte Waregem via Courtrai), Mats Möller Daehli (Nuremberg, définitif), Jere Uronen (Brest), Daniel Vukovic (NEC), Dries Wouters (Schalke 04), Eboué Kouassi (FC Arouca, prêt avec option d’achat), Stephen Odey (Randers, prêt avec option d’achat).

OH Louvain

– Entraîneur : Marc Brys

Arrivées : Casper De Norre (RC Genk, définitif), Alexis de Sart (Antwerp, prêt), Sébastien Dewaest (RC Genk via Toulouse, prêt), Cenk Özkacar (Lyon, prêt), Kaveh Rezaei (Club Bruges via SC Charleroi), Scotty Sadzoute (Lille via Pau), Levan Shengelia (Konyaspor), Thibaut Vlietinck (FC Bruges, prêt), Sory Kaba (FC Midtjylland).

Retour de prêt : Jo Gilis (Lierse K.).

Départs : Frédéric Duplus (Mouscron), Jordy Gillekens (Lierse K.), David Hubert (Zulte Waregem), Samy Kehli (?), Aboubakar Keita (SC Charleroi, prêt), Thomas Henry (Venise), Andy King (Bristol City), Sascha Kotysch (fin de carrière), Brent Laes (Lierse K.), Stallone Limbombe (Lierse SK), Olivier Myny (Mouscron), Jérémy Perbet (FC Liège), Kenneth Schuermans (Lierse K.), Derrick Tshimanga (?), Milan Tucic (Consadole Sapporo via NK Bravo).

Fin de prêt : Filip Benkovic (Leicester City), Josh Eppiah (Leicester City), Vaclav Jemelka (Sigma Olomouc), Jonah Osabutey (Werder Brême), Kamal Sowah (Leicester City).

FC Malines

– Entraîneur : Wouter Vrancken

Arrivées : Hugo Cuypers (Olympiacos), Ferdy Druijf (AZ Alkmaar, prêt), Samuel Oum Gouet (SCR Altach), Vinicius Souza (Lommel SK, prêt), Maryan Shved (Celtic Glasgow, définitif), Iebe Swers (RFC Seraing), Jannes Van Hecke (Zulte Waregem), Chris Kalulika (Anderlecht).

Retour de prêt : Gaétan Bosiers (Helmond Sport), Maxime De Bie (Helmond Sport), Laurens Symons (Grindavík), William Togui (Esperance Tunis), Alec Van Hoorenbeeck (Helmond Sport).

Départs : Trova Boni (Belenenses), Sofiane Bouzian (?), Iias Breugelmans (Helmond Sport, prêt), Lars Coveliers (Berchem), Steven Defour (fin de carrière, devient entraîneur adjoint), Jules Houttequiet (Helmond Sport, prêt), Jarno Lion (Helmond Sport, prêt), Arno Valkenaers (Thes Sport, prêt), Arno Van Keilegom (Helmond Sport, définitif), Siemen Voet (PEC Zwolle via Club Bruges), Aster Vranckx (VFL Wolfsbourg), Victor Wernersson (Stabaek, prêt), William Togui (RWDM)

Fin de prêt : Issa Kaboré (Troyes via Manchester City).

Ostende

– Entraîneur : Alexander Blessin

Arrivées : Thierry Ambrose (Metz), Alphonse Amade (Hoffenheim), David Atanga (Kiel via Admira Wacker), Thomas Hervé Basila (Nantes), Jack Hendry (Celtic, définitif), Andrew Jung (Châteauroux), Vincent Koziello (FC Cologne), Zech Medley (Arsenal), Kenny Rocha Santos (Nancy), Steven Fortes (Lens).

Départs : Thomas Basila (Nancy via Nantes, prêt), Jelle Bataille (Antwerp), Mickaël Biron (Nancy, prêt), Bram Castro (?), Sindrit Guri (?), Andrew Hjulsager (La Gantoise), Andrew Jung (Nancy via Châteauroux, prêt), François Marquet (FC U. Craiova), Fashion Sakala (Rangers FC), Arthur Theate (Bologne), Mamadou Thiam (Nancy, prêt), Jorden Vanhulle (FCV Dender), Kevin Vandendriessche (Courtrai).

Saint-Trond

– Entraîneur : Bernd Hollerbach

Arrivées : Daichi Hayachi (Sagan Tosu), Aboukakary Koita (Waasland-Beveren), Dimitri Lavalée (Mayence, prêt), Junior Pius (Antwerp, prêt), Rocco Reitz (M’gladbach, prêt).

Retour de prêt : Seung-woo Lee (Portimonense).

Départs : Samuel Asamoah (U. Craiova), Maximiliano Caufriez (Spartak Moscou), Santiago Colombatto (Léon), Siebren Lathouwers (Belisia), Jhonny Lucas (Londrina, prêt), Pelé Mboyo (La Gantoise), Duckens Nazon (Quevilly), Ibrahima Sankhon (RWDM).

Fin de prêt : Facundo Colidio (Inter), Georgios Vagiannidis (Inter).

Seraing

– Entraîneur : Jordi Condom

Arrivées : Mathieu Cachbach (Metz, prêt), Dario Del Fabro (Juventus, prêt), Guillaume Dietsch (Metz, prêt), Rayan Djedje (Metz, prêt), Ablie Jallow (Metz, prêt), Sami Lahssaini (Metz, prêt), Youssef Maziz (Metz, prêt), Marius Mouandilmadji (libre), Morgan Poaty (Guingamp), Junior Sambu Mansoni (Cholet), Georges Mikautadze (Metz).

Retour de prêt : Gael Kakudji (FC Liège)

Départs : Alessio Cascio (URSL Visé), Abdel Al Badaoui (Alcorcon), Yann Godart (Avranches), Moussa Gueye (?), Leroy Labylle (MVV Maastricht), Jordan Machado (FC Bastia-Borgo), Marcos Maydana (?), Danijel Milicevic (fin de carrière, T2 à la Gantoise), Mohamed Moulhi (FC Liège), Brahim Sabaouni (FAR Rabat), Iebe Swers (FC Malines), Olivier Werner (fin de carrière, devient entraîneur des gardiens à Seraing).

Fin de prêt : Ababacar Lô (Metz), Amadou Ndiaye (Metz).

Standard

– Entraîneur : Mbaye Leye

Arrivées : Aron Dönnum (Valerenga), Glody Likonza (Tout puissant Mazembé, prêt avec option d’achat), Daouda Peeters (Juventus, prêt), Hamza Rafia (Juventus, prêt), Niels Nkounkou (Everton, prêt)

Retour de prêt : Aleksandar Boljevic (Eupen), Denis Dragus (Crotone).

Départs : Felipe Avenatti (Union SG via Antwerp, prêt), Michel-Ange Balikwisha (Antwerp), Joachim Carcela (Mouscron), Duje Cop (Dinamo Zagreb), Allan Delferrière (Maastricht, prêt), Louis Fortin (Gantoise), Jean-François Gillet (fin de carrière, devient entraîneur des gardiens au Standard), Adrien Giunta (Mouscron), Laurent Jans (Sparta Rotterdam), Lucas Kalala (Maastricht, prêt), Obbi Oulare (Barnsley), Eden Shamir (Maccabi Tel-Aviv, prêt), Eddy Sylvestre (FC Pau, prêt), Michy Ntelo (Maastricht, prêt), Zinho Vanheusden (Genoa via Inter Milan).

Union SG

– Entraîneur : Felice Mazzù

Arrivées : Lazare Amani (SC Charleroi via Estoril, prêt), Felipe Avenatti (Standard via Antwerp, prêt), Marcel Lewis (Chelsea), Damien Marcq (Zulte Waregem), Kaoru Mitoma (Brighton, prêt), Bart Nieuwkoop (Feyenoord), Lorenzo Paolucci (Reggina), Lucas Pirard (Waasland-Beveren, définitif), Matthew Sorinola (MK Dons).

Départs : Ibrahima Sory Bah (?), Abdelmounaim Boutouil (Mohammedia, définitif), Roman Ferber (Mandel via Francs Borains), Mathias Fixelles (Courtrai), Anas Hamzaoui (Virton, prêt), Edisson Jordanov (Westerlo), Brighton Labeau (Lausanne), Nik Lorbek (NS Mura), Marcel Mehlem (Paderborn), Sébastien Pocognoli (fin de carrière), Adrien Saussez (?), Abderahmane Soussi (Antwerp via RWDM), Aron Sigurdarson (AC Horsens)

Fin de prêt : Alex Cochrane (Brighton).

Zulte Waregem

– Entraîneur : Francky Dury

Arrivées : Alessandro Ciranni (Mouscron), Laurens De Bock (Leeds, prêt), Alieu Fadera (FK Pohronie), Zinho Gano (RC Genk via Courtrai), David Hubert (OH Louvain), Dereck Kutesa (Reims, prêt), Brent Sörmo (Kristiansund), Joost van Aken (Sheffield Wednesday), Lasse Vigen (Bröndby IF), Frank Boya (Antwerp, prêt avec option d’achat).

Retour de prêt : Saïdo Berahino (SC Charleroi).

Départs : Panagiotis Armenakas (Vendsyssel FF), Eike Bansen (TSV Steinbach), Gianni Bruno (La Gantoise), Erdin Demir (?), Olivier Deschacht (fin de carrière), Nikolaos Kainourgios (?), Damien Marcq (Union SG), Robert Mühren (FC Volendam via Cambuur), Daniel Opare (?), Jannes Van Hecke (FC Malines), Mathieu De Smet (TOP Oss, prêt).

Fin de prêt : William Bianda (Nancy via AS Rome), Abdallah Ali Mohamed (Lausanne via Marseille), Thomas Chory (Viktoria Plzen), Antoine Colassin (Anderlecht).