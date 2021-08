Le taux d'inflation annuel grimpe à 3% dans la zone euro

C'est l'énergie qui connaît le taux annuel le plus élevé en août, avec 15,4%, contre 14,3% en juillet. Suivent les biens industriels hors énergie (2,7%, contre 0,7% en juillet), l'alimentation, l'alcool et le tabac (2%, contre 1,6% le mois précédent) et les services (1,1%, contre 0,9% en juillet).

En Belgique, le taux d'inflation annuel était de 4,7% en août, contre 1,4% en juillet. En août 2020, il était négatif, à -0,9%.