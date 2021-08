En Belgique, la société japonaise base ses activités sur le développement de traitements à base de plasma pour des patients atteints de maladies rares et de maladies chroniques complexes. La nouvelle ligne sera destinée à la purification de l'alpha-1-antitrypsine.

Le site de Takeda à Lessines emploie plus de 1.200 personnes et est le troisième site de production le plus important de Takeda au monde.