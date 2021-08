Journées du patrimoine en Wallonie: 400 activités au programme

Avec le thème « Femmes et Patrimoine », l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) souhaite mettre en évidence l’importance de la gent féminine au travers de l’histoire.

Les femmes seront mises à l’honneur lors des 33e Journées européennes du Patrimoine en Wallonie, qui auront lieu les 11 et 12 septembre, ont annoncé lundi leurs organisateurs à l’abbaye de Marche-les-Dames, en présence de la ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue (MR).

Quelque 400 activités réparties dans 140 communes constituent le programme. Les visiteurs seront invités à découvrir des sites et monuments sur lesquels les femmes ont eu un impact majeur au fil du temps, en mettant l’accent sur leur préservation et leur restauration.

Un circuit didactique retraçant les restaurations récentes menées par des architectes et urbanistes féminines sera proposé à Liège. Le week-end des 11 et 12 septembre sera aussi l’occasion de se plonger dans des lieux de culte connus pour leur dévotion particulière à une sainte ou à la Vierge. Les institutions de bienfaisance, de soins ou d’enseignement créées par des femmes seront également mises en avant. Il s’agira notamment de l’action d’Anne de Rupplémont à Namur ou encore de celle de Louise de Bouzanton à Mons. Des lieux rendant hommage à de grandes dames, comme la princesse d’Epinoy Christine de Lalaing, pourront également être visités, au même titre que de nombreux musées et lieux d’exposition. Le tout, gratuitement comme le veut la formule des Journées du Patrimoine.