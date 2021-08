Mercato: l’AS Eupen engage deux talents marocains en prêt

Il s’agit de deux talents marocains comme l’indique le communiqué de presse. « La KAS Eupen emprunte jusqu’à la fin de cette saison deux talents marocains de 18 ans de l’Académie Mohammed VI de Football. Anas Nanah est le capitaine de l’équipe nationale marocaine U20 et joue surtout en tant que défenseur gauche. Mohammed Essahel est également un international marocain U20 et joue avant tout au poste de milieu offensif. Tous deux font partie des talents les plus prometteurs du football marocain. »

Christoph Henkel, Directeur Général de la KAS Eupen : « Nous sommes très heureux que nous ayons réussi à engager avec Anas et Mohammed deux jeunes talents prometteurs pour cette saison », ajoute Christoph Henkel, le directeur général. « Cela souligne notre objectif de nous établir comme un club favorisant le développement de jeunes talents. Ils s’entraîneront avec notre équipe professionnelle et vont jouer dans un premier temps, avec les U21 afin de gagner du temps de jeu. Nous souhaitons la bienvenue à Anas et Mohammed au sein de notre club et nous leur souhaitons beaucoup de succès ».